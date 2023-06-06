Söz verdiği tapular dağıtmaya başladı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 2019 yılının mart ayında yapılan yerel seçimler öncesi “Vatandaşların tapu sorunu kalmayacak” vaadini yerine getirdi. Başkan Ekinci'nin yoğun girişimleri sonucu bir süre önce Hürriyet Mahallesinde yılların kanayan yarası olan tapu sorunu çözüme kavuşmuştu. Hürriyet Mahallesinde 5 nolu parselde ikamet eden 614 hak sahibi, Viranşehir Belediyesine müracaat ederek arsa tapularını almaya başladı.

İlk tapuyu Başkan Ekinci verdi

Viranşehir Belediyesi'ne tapu almak için başvuru yapan ilk isim İsmail Bilen oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan hak sahibi İsmail Bilen, Viranşehir Belediyesine gelerek Başkan Salih Ekinci'den tapusunu aldı. Bilen'e tapusunun hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Ekinci, “Rabbim arsasını, evini güle güle kullanmayı nasip etsin” temennisinde bulundu.

Viranşehir'imize hayırlı olsun

Hürriyet Mahallesi'nde 614 hak sahibine tapularını vermeye başladıklarını belirten Başkan Ekinci, “Çok şükür emeklerimiz boşa gitmedi. Hürriyet Mahallesindeki 5 nolu parselde tapu sorununu çözeceğiz dedik, elhamdülillah çözdük. Tapularını hak sahiplerine vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ilk tapuyu İsmail Bilen kardeşimize takdim ettik. Hürriyet Mahallemize, Viranşehir'imize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Ekinci, hak sahiplerinin Viranşehir Belediyesi'ne müracaat etmeleri halinde tapularını alabileceklerini ifade ederek, “Tapu sorununun çözülmesinde bizlerle birlikte yol yürüyen İmar ve Çevre Şehircilik Müdürümüze, meclis üyelerimize ve bizlere katkı sunan Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, önceki dönem Maliye Bakanımız Hemşerimiz Nureddin Nebati'ye, Şanlıurfa Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tapusuna kavuşan ve mutluluğu gözlerinden okunan İsmail Bilen de, kendilerinin bu önemli sorununu çözüme kavuşturan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'ye teşekkür etti.