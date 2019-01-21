Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

Lig'in 18. haftasında Adanaspor ile Tetiş Yapı Elazığspor, Şanlıurfa Gap Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kone'nin 46. dakikada attığı golle Adanaspor 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

46. dakikada Adanaspor'da Özkan Taştemur'un pasında Kone düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-0

62. dakikada Lamine kendi oluşturduğu pozisyonda ceza sahası içerisine girerek topa sert vurdu. Kaleci topu son anda kornere çeldi.

76. dakikada Adanaspor'da Hakan Barış ceza sahası içerisinde aldığı topu kaleye gönderdi ama kaleci bir kez daha topu kornere çelmeyi başardı.

82. dakikada Hakan Barış'tan aldığı topla kaleciyi de geçen Adanasporlu Ahmet Dereli, topu boş kaleye yollayamadı.

Stat: Şanlıurfa Gap

Hakemler: Erkan Engin, Orkun Aktaş, Cemil Tunç

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Onur Akbay, Vasile, Kone (Anıl Taşdemir dk. 71), Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir (Doğanay Kılıç dk. 46), Eren Keleş

Yedekler: Goran Karacic, Enes Yasin Akyol, Andaç Güleryüz

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan, İdrissa Diarra, Onur Alsu, Murathan Özen (Enes Batın Kaplan dk. 79), Lamine Diarra, Hebat Alan, İzzet Topatar, Salih Polatdemir, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir, Erhan Çınar (Yusuf Karataş dk. 89 ?)

Yedekler: Ali Karataş, Eren Çinkılınç, Ahmet Can Aslan, Ahmet Yeşilbaş, Nusrettin Çiçek

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Gol: Kone (dk. 46) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Salih Polatdemir, Hebat (Tetiş Yapı Elazığspor), Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Abdulkadir Özdemir (Adanaspor)