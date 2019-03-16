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Spor Toto 1. Lig: Birevim Elazığspor: 0 - Adana Demirspor: 2

0 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Yiğitcan Erdoğan ceza sahası içinde Pote'yi düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi.


8. dakikada penaltı için topun başına geçen Oleksandr Gladky, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1


24. dakikada Berk Yıldız'ın ceza sahasına girerek sol çaprazdan sert şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.


27. dakikada Cengizhan'ın kullandığı serbest vuruşta, top direğin yanından az farkla auta çıktı.


70. dakikada Yiğitcan Erdoğan, Gladky'e faul yapınca ikinci sarı kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.


74. dakikada, Berk Yıldız'ın ortasında ceza sahası içinde müsait bir durumda olan Traore topa kötü vurunca top kalecide kaldı.


88. dakikada Diarra ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.


90. dakikada Süleyman Koç'un sağ kanattan ortasında Herve Kage kafayla topu ağlara yolladı. 0-2



Stat: 11 Nisan


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp


Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Diarra, Serdar Özbayraktar (Dianna dk. 67), Guidileye, Mustafa Eskihellaç, Yiğitcan Erdoğan, Akakpo, Abdulkadir Kayalı, Bekamenga (Emir Gökçe dk. 8), Cengizhan Akgün, Muhamed İldiz (Kadir Bekmezci dk. 46)


Yedekler: Ahmet Doğan, Murat Ceylan, Gökhan Akkan, Georgios Georgiodis


Teknik Direktör: Serdar Gülpınar


Adana Demirspor: Çağlar Şahin, Tayyib Talha Sonuç, Traore, Berk Yıldız, Pote (Levent Ayçiçek dk. 46), Vedat Bora (Emre Uğur dk. 30), Kaan Kanak, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Semih Güler, Gladky (Herve Kage dk. 77),


Yedekler: Kurtuluş Yurt, Anderson Luis Oliviera, İsmail Konuk, Batuhan İşçiler,


Teknik Direktör: Ümit Özat


Goller: Oleksandr Gladky (dk. 8 pen.), Herve Kage (dk. 90) (Adana Demirspor)


Kırmızı kartlar: Yiğitcan Erdoğan (dk. 70), Diarra (dk. 88) (Birevim Elazığspor)


Sarı kartlar: Guidileye (Birevim Elazığspor), Traore, Pote, Erdal Öztürk, Berk Yıldız (Adana Demirspor)

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