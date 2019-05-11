Spor Toto 1. Lig: Birevim Elazığspor: 0 - Afjet Afyonspor: 1

Lig'in 33. haftasında küme düşmesi garanti olan Birevim Elazığspor ile Afjet Afyonspor, Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi. Mücadele Afyonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar

27. dakikada Cengizhan'ın kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

68. dakikada Onur'un ceza alanı dışından sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

77. dakikada orta sahada kaptığı topla ceza sahasına giren Bajram'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Efe Tanrıverdi, Süha Adıyaman, Cankut Gönenç

Birevim Elazığspor: Ahmet Doğan, Murathan Özen, Serdar Özbayraktar (Kadir Bekmezci dk. 28), Murat Ceylan, Gökhan Akkan, Yiğitcan Erdoğan, Ömer Yıldız, Eren Çinkılınç, Cengizhan Akgün, Dersim Şahan Kaynak, Kadir Taşoğlu (Salih Polatdemir dk. 81 ?)

Yedekler: Ali Karataş, Rüştü Hanlı, Fırat Sefa Öncü, Selim Enes Özeren, Ahmet Burak Solakel

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Türker Toptaş (Oltan Karakullukçu dk. 71 ?) Bajram Ajeti, Enes Ata, Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Onurcan Güler (İsmet Benli dk. 55) Emre Öztürk, Aykut Uluç (Ersel Aslıyüksek dk. 46), Gökhan Kardeş

Yedekler: Ahmet Daş, Furkan Şahin, Musa Araz

Gol: Bajram Aleti (dk. 77) (Afjet Afyonspor)

Sarı Kartlar: Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)