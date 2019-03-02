Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Abalı Denizlispor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 24. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
18. dakikada kaleci vuruşu sonrası topla buluşan Lamine Diarra'nın sert şutunda kaleci meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.
34. dakikada Denizlispor penaltı atışı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen Mehmet Akyüz'ün şutu direkten döndü. Dönen topu topu Kehinde ağlara yolladı. 0-1
40. dakikada Ziya Alkurt'un ortasında ceza sahası içinde Kehinde'nin kafa vuruşu filelerle buluştu. 0-2
43. dakikada Mehmet Akyüz'ün ceza sahasın ortasında Kehinde'nin şutu az farkla dışarı gitti.
52. dakikada Mustafa'nın sert şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.
82. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın ser şutunda kalecinin elinden kaçırdığı topu Lamina Diarra ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Şanlıurfa GAP
Hakemler: Zorbay Küçük, Vural Gül, Cemal Alpay
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Kadir Bekmezci, Dialo Guidileye (Dersim Kaynak dk. 46) Mustafa Eskihelleç, Gökhan Akkan, Akakpo, Tufan Kelleci, Eren Çinkılıç, Kadir Taşoğlu (Murat Ceylan dk. 78 ?), Lamine Diarra, Traore (Emir Gökçe dk. 85 ?)
Yedekler: Ahmet Doğan, Idrissa Diarra, Abdulkadir Kayalı, Bekamenga
Teknik Direktör: Erhan Altın
Denizlispor: Stackhowika, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Burak Çalık dk. 86 ?), İsmail Aiissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Kerem Can Akyüz, Abdulkerim Bardakçı, Mbamba, Kehinde (Burak Altıparmak dk. 65)
Yedekler: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Gökhan Süzen, Furkan Şeker, Seddar Karaman
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Lamine Diarra (dk. 81) (Tetiş Yapı Elazığıspor), Kehinde (dk. 34 ve 40) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dialo (Tetiş Yapı Elazığıspor), Oğuz, Alperen, Deniz Vural (Denizlispor)