Sporcular geleceğe Karaköprü'de hazırlanıyor

Karaköprü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki çocukların spora yönelmesi, boş zamanlarını sporla değerlendirmesi için basketbol ve voleybol kursları açıldı. Karaköprü Belediyesi Doğukent Spor Kompleksinde düzenlenen kurslarda geleceğin sporcuları yetiştirilmesi hedeflenirken, çocukların spora adapte olması ve spor disiplini kazanması hedefleniyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Çadır Gençlik ve Spor Merkezi ile Doğukent Spor Kompleksinde açılan kurslar çocukların yoğun ilgisini görüyor. Kız ve erkek öğrencilerin katılabildiği kurslar 6-17 yaş grubu çocuklara yönelik hizmet verirken, kurslar tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Kursa katılan çocuklara da uzman eğitmenler tarafından temel basketbol ve voleybol eğitimi kapsamında çalışmalar yaptırılıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli gençlerin spor yapmasına, sporla uğraşmalarına önem verdiklerine dikkat çekerek, “Spor İşleri Müdürlüğümüz tarafından 6-17 yaş arasındaki çocuklarımıza yönelik spor kursları açıldı, çocuklarımız burada belki bir branşta kendini geliştirip geleceğin sporcuları haline gelecektir. Bizi temel hedefimiz çocuklarımızın sporla buluşması, boş zamanlarını sporla değerlendirip sağlıklı yaşamın en önemli kurallarından olan sporu hayatlarına entegre etmeleridir. Tüm çocuklarımızı kurslarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Kurslara katılan çocuklar ve velileri de böyle bir imkânı sağlamasından dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler.