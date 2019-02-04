Sporcular Göbeklitepe'yi gezdi

Türkiye'nin 2019 yılındaki ilk ulusal turnuvası için Şanlıurfa'da buluşan 110 tenisçi, Göbeklitepe'yi gezdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa'ya kazandırılan Tenis Dünyası, ulusal bazda Türkiye'nin 2019 yılı ilk turnuvasına ev sahipliği yapıyor. 20 ilden 110 sporcunun katıldığı turnuva kapsamında sporculara yönelik Göbelklitepe gezisi düzenlendi. 2-8 Şubat tarihleri arasında devam edecek turnuva etkinliği kapsamında Göbeklitepe'yi gezen sporculara Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş eşlik etti. Gençlere Göbeklitepe hakkında bilgiler veren Çiftçi, sporcularla bol bol fotoğraf çektirerek sohbet etti. Gezinin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Çiftçi, Türkiye'nin en genç şehrinde böylesine bir turnuvaya ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını belirtti.

“Gençliğe önem veriyoruz”

İlerleyen dönemlerde tenis adına daha nice turnuvaların Şanlıurfa'da düzenleneceğini belirten Çiftçi, " Türkiye Tenis Federasyonu Başkanımız Cengiz Durmuş da bu defa 2019 yılında ilk turnuvayı Şanlıurfa'mızda düzenledi. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak spora ve gençliğe çok önem veriyoruz. Yapmış olduğumuz Tenis Dünyası tesis bakımından Türkiye'nin en önemli tesislerinden bir tanesi. Çünkü halkımızın tenis sporu ile tanışması hepimizin arzusuydu. Tabi önemli turnuvalar düzenlenmeye devam edecek. Gençlerimiz bizim geleceğimiz onlar için ne yapsak azdır. 13 branşta 3 bin 600 gencimizi lisanslı hale getirdik" dedi.

“Gençlerimiz, Eşsiz Bir Güzellikle Tanıştı”

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise "Şanlıurfa'da sporcularımızı sporla buluşturmanın yanı sıra eşsiz bir tarih ve kültürle de buluşturduk. Bu da bizim için çok önemliydi. Bugün de Göbeklitepe'yi gezdik. Eşsiz bir yer. Buradaki sporcularımız artık dünyanın neresine giderse gitsin bu güzelliği anlatacaklar. Bizlere eşlik eden sayın Başkanımız Nihat Çiftçi'ye çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tekirdağ'dan Ağrı'ya kadar 67 erkek ve 43 de bayan sporcunun buluştuğu Şanlıurfa'da düzenlenen 'Göbeklitepe Bahar Kupası' haftaya cuma gününe kadar sürecek.