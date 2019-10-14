Standart Cadde Yeşiloğlu Bulvarı asfaltlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı “Standart Cadde Uygulaması” kapsamında ilk olarak bakım ve onarıma alınan Yeşiloğlu Bulvarı'nda çalışmalarda sona gelindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün ulaşıma yönelik projeleri hayata geçiyor. Bu kapsamda trafiğin yoğun olduğu aksta eski ve yıpranmış Yeşiloğlu Bulvarı alt yapısı, üst yapısı ve kavşak düzenlemesi ile birlikte projesine uygun standart hale getirildi ve hemen asfaltına başlandı. Caddede alt yapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, önce orta refüjdeki ağaçların hem budamasını yaptı hem de sürücülerin görüşlerini engelleyen ağaçları başka bir bölgeye nakletti. Alt yapıda yağmur suyu drenaj şebekesi eksik olan yerlere gerekli şebekeyi tesis eden ekipler, üst yapıda ise deforme olan asfaltın sökümünü gerçekleştirdi. Asfalt sökümünün ardından yolda kazı ve dolgu yapan ekipler PMT serimi yaptığı yolda sıcak asfalt serimine başladı. Projenin bitiminde daha düzenli bir görünüme kavuşacak olan caddenin standartlara uygun hale getirilmesi hedefleniyor.