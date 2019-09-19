Su baskını tehlikesi olan mahallede inceleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kırsal mahalle gezileri kapsamında ziyaret ettiği Selman Mahallesinin eksikliklerinin giderilmesi için çalışma başlattı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan hem vatandaşlarla bir araya geliyor hem de anlık sorun çözümleriyle vatandaşların takdirini topluyor. Beraberinde belediye başkan yardimcilari ve teknik ekiple birlikte Selman Mahallesine geçen Başkan Kuş, Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin mağduriyetini çözüme kavuşturmak için temaslarda bulunan Başkan Kuş, kış aylarındaki aşırı yağmurlardan dolayı su yükselmesinden kaynaklanan sorunun çözümü için ilgililere talimat verdi. Yağmur suyunun tahliyesi için Büyükşehir Belediyesi ve DSİ ile görüşme yapacağını belirten Başkan Kuş,” Şuan Selman mahallemizdeyiz. Geçtiğimiz dönemlerde Selman Mahallemiz çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Kış aylarındaki aşırı yağmurlardan dolayı ciddi anlamda su yükselmesi oluyor. Bunun çözümü için ilgili arkadaşlarımızla incelemelerde bulunduk. İnşallah bu yağmur suyunun tahliyesi ile köy halkımızı rahatlatmaya çalışacağız. Bu konu ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile istişarelerde bulunacağız. DSİ Bölge Müdürlüğümüz ile istişarelerde bulunacağız ve inşallah elbirliği ile Selman Mahallesi halkının bu sorununu çözüme kavuşturacağız“ dedi.

Selman Mahalle Muhtar Mehmet Yılmaz da Başkan Kuş'a teşekkür ederek,” Her kış yağmur olduğunda buralar çamur oluyor, sıkıntı çekiyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun 5 aydır belediye başkanı, kendisini davet ettik, gelip sorunları yerinde inceledi. Sorunlarımızı en kısa süre içerisinde çözeceğinden şüphemiz yok” diye konuştu.