Su borcu olanlara yapılandırma fırsatı

Peşin ödeme yapamayacak abonelere taksitlendirme imkanı da sunulacak.

7440 Sayılı yasa ile bazı alacakların yeniden yapılandırılması çerçevesinde ŞUSKİ abonelerine borçlarını yeniden yapılandırma imkanı sağlıyor.

ŞUSKİ'den yapılan açıklamaya göre “Vatandaşlarımızın ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Abone birimi tahakkuk servisine müracaat etmeleri halinde 31.12.2022 tarihinden önceki borçları bulunan abonelerin borçları yapılandırılacaktır. Biriken borçlarını peşin ödemek isteyen abonelerimize yüzde 90 gecikme faizi indirimi uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yapılandırılmış borçlarda peşin ödeme imkânı olmayan abonelere 12, 18, 24, 36 ve 48 ay, kanunun belirlediği vade oranında taksitlendirilme kolaylığı da sağlanacak.

Bu çerçevede ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne borcu olan aboneler 31 Mayıs 2023 tarihi mesai bitimine kadar ŞUSKİ Abone birimi tahakkuk servisine müracaat edebilirler. Detaylı bilgi almak isteyen aboneler ayrıca Alo 153 Çağrı Merkezini arayarak gerekli bilgileri alabilirler.