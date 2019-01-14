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Su borusu patladı, otomobil yolda oluşan dev çukura düştü

Şanlıurfa’da bir araç, seyir halindeyken içme suyu borusunun patlaması sonucu oluşan çukura düştü.

Şanlıurfa'da bir araç, seyir halindeyken içme suyu borusunun patlaması sonucu oluşan çukura düştü. Sürücü olayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. İçme suyu şebekesinin borusu patladı. Patlamanın şiddetiyle asfalt çökerek yolda dev bir çukur oluştu. İbrahim S., kullandığı 63 RB 088 plakalı otomobille seyir halindeyken bir anda çukurun içine düştü. Aracın yarısı çukur içinde kalırken, sürücü İbrahim S. olayı yara almadan atlattı. Araç çukurdan çıkarılırken, belediye ekipleri patlayan su borusunu onararak yolda oluşan çukuru kapattı.

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