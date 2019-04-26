Su kabakları öğrencilerin elinde sanat eseri oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrencileri, el becerisi atölyesinde su kabaklarından sanat eserleri oluşturdu.

Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Yusuf İşkikaya tarafından yetenekli öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri amacıyla kurulan atölyede, öğrenciler su kabaklarıyla adeta sanat eserleri oluşturuyor. Değişik süsleme, yazı, şekil ve desenlerin işlendiği su kabaklarından, avize ve gece lambaları da yapılıyor.

Altı ay önce öğrencilerle birlikte bu çalışmaya başladıklarını belirten öğretmen Yusuf İskikaya, "2023 eğitim vizyonuna uygun atölye çalışmalarına temel oluşturmak amacıyla böyle bir çalışmayı yaptık. Altı ay içerisinde öğrencilerimizle birlikte çok güzel eserler ortaya çıkarmayı başardık" dedi.

12'nci sınıf öğrencisi Ferit Altıntas, "Yusuf hocamız bize böyle bir projeyle geldi ve yapabilir miyiz dedi, biz de arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmanın içinde yer almak istedik, çok güzel bir çalışma. Bu sanatı okulu bitirdiğimde de yapacağım" diye belirtti

Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Çetin Yağır, "Yusuf hocamızın böyle bir yeteneği olduğunu öğrenince ve bize de bu konuda başvurunca, kendisine destek verdik ve atölye kurdurduk. Gerçekten de gerek Yusuf hoca ve gerekse öğrencilerimiz çok güzel çalışmalar ortaya koydu, kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu