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Su tankeri devrildi, köylüler film gibi izledi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde su tankeri devrildi, köylüler yapılan çalışmaları film gibi izledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su tankeri devrildi, köylüler yapılan çalışmaları film gibi izledi.



Kaza, ilçeye bağlı kırsal bölgede bulunan Yumurtepe Mahallesi'ne giden köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E. idaresindeki 16 CNN 23 plakalı su tankeri, köye su taşıdığı sırada yolun ortasına devrildi. Aracın sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Aracın devrilmesi ile köy yolu trafiğe kapandı. Aracın kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı. Kazayı gören mahalle sakinleri ise kaza bölgesine gelerek devrilen tankerin kaldırılma çalışmalarını film seyreder gibi izledi.

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