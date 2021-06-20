Su tankerine çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde su tankerine arkadan çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 41. kilometresinde yer alan Bozova ilçesindeki özel bir tesis yakınlarında yaşandı. Kemal T.'nin kullandığı 27 BOM 93 plakalı tır, 63 ADD 698 plakalı su tankerine arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradan Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.