Kısa süre sonra ibadete açılacak olan camide son olarak Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri çevre ve peyzaj düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Haliliye ilçesi merkez Akpınar Mahallesinde bulunan ve Haliliye Belediyesi tarafından yapımına 2017 yılında başlanan Şüheda Camisinde sona gelindi. Son olarak Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından peyzaj düzenlemesi başlatılan Şüheda Cami kısa süre içerisinde vatandaşların kullanımına açılacak. Ekipler cami çevresinde bulunan toprak alanlara çiçek ve fidan ekimi gerçekleştirdi. Vatandaşların ibadet öncesi ve sonrası kullanılması içinde bank ve kamelya yerleştirildi. Mahalleri için böylesi hizmetlerden dolayı son derece memnun olduklarını ifade eden Akpınar Mahalle sakinleri, “Biz belediyeden cami talebinde bulunduk. Sağ olsunlar taleplerimizi yerine getirdiler. Başkan Canpolat'a caminin yanında peyzaj düzenlemesi yapılması için talimat verdi. Kısa süre içerinde bu çalışmaların bitirilip caminin ibadete açılacak. Biz özellikle Başkan Mehmet Canpolat'a bizlerle bu kadar yakından ilgilenmesinden dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.

Ekipler yapılan çevre ve peyzaj düzenlemesinin ardından caminin kısa sürede içerisinde ibadete açılacağını ifade ettiler.