Sulama kanalına devrilen araçtaki 2 kardeş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, sulama kanalına devrilen araçtaki 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa ve Ahmet Polat kardeşlerin içerisinde bulunduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine sevk edildi. Olay yerine giden ekipler suda kaybolan kardeşleri aramaya başladı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Mustafa ve Ahmet Polat kardeşlere ulaşıldı. Kanal dışına çıkarılan kardeşlerin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kardeşler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.