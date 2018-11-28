Şanlıurfa'da dengesini kaybederek sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Kısas kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, dengesini kaybederek evlerinin yakınlarındaki sulama kanalına düşen 3 yaşındaki İsa Bulut, yakınlarının seferber olduğu kurtarma çalışmasıyla sudan çıkarıldı. Çocuk olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.