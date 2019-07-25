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Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, İkiağız Mahallesi'nde bir köpek su içmeye çalıştığı sırada sulama kanalına düştü. Köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından köpeğin boynuna geçirdiği iple, kanal dışına çıkardı. Kanal dışına çıkarılan köpek, Salı verildi. Vatandaşlar, köpeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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