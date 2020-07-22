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Sulama kanalına giren kuzenler akıntıya kapılarak kayboldu

Şanlıurfa’da sulama kanalına giren amca çocuğu kuzenler, akıntıya kapılarak kayboldu.

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren amca çocuğu kuzenler, akıntıya kapılarak kayboldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Dolutepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, amca çocukları İbrahim (18) ve Ahmet Yılmaz (19) mahalleden geçen sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen gençler daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve su altı arama-kurtarma polis ekipleri sevk edildi. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, su altı arama kurtarma ekipleri ise arama çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerine gelen gençlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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