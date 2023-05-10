Sulama kanalına uçan araçtaki şahsın cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan şahsın cansız bedeni, kazanın yaşandığı yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Mayıs cumartesi günü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Üçdürek kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Bir yakınlarının düğününe giden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu Kerim Y.'nin kullandığı 27 AJV 744 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sılama kanalına devrildi. Kazada Kerim Y., yüzerek kendi imkanlarıyla kurtulurken araçta bulunan Nadide Yılmaz ile Gülcan Yılmaz hayatını kaybetti, Şevket Baykuş (45) ise akıntıya kapılarak kayboldu. Şahsa ulaşmak için 5 gündür çalışma yürüten ekipler, bugün öğleden sonra kayıp sahsın cansız bedenine ulaştı. Suya düştüğü yerden yaklaşık 29 kilometre uzaklıktaki Büyükhan Göleti'nde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkartılan cenaze, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.