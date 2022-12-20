Sulama kanalında boğulan çocuk yabancı uyruklu çıktı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek boğulan çocuğun kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden yabancı uyruklu Amir El Ali'nin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

çocuğu çıkartan dalgıç polisler, hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve henüz kimliği tespit edilemeyen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana geldi. Sulama kanalına bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan olay nedeniyle dalgıç polisler de bölgeye sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, çocuğa ulaşmak için yoğun çaba harcadı. Dalgıç polislerin aramaları sonucu bulunan çocuk sudan çıkartıldı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.