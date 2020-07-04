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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sulama kanalında tüfekle vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalında tüfekle vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Dorumali Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu şahsın tüfekle vurulduğu ve cesedin 37 yaşındaki İsmail Erdemir'e ait olduğu belirlendi. Erdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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