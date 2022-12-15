Sular çekilince tarihi köprü gün yüzüne çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Atatürk Barajı suları altında kalan tarihi köprü, suların çekilmesiyle tekrardan gün yüzüne çıktı.

İklim değişikliğiyle birlikte azalan yağışlar nedeniyle Atatürk barajında çekilen sularla birlikte 30 yıldır baraj altında kalan tarihi köprü gün yüzüne çıktı. Çevrede yaşayan köylüler, ulaşım için yeniden köprüyü kullanırken, birçok vatandaş da tarihi köprünün çevresine gelerek manzarasında fotoğraf çekimi ve piknik yaıp balık tutuyor. Geçen yıl da kuraklık nedeniyle bir bölümü gün yüzüne çıkan köprü, bu yıl suların çekilmesiyle yaklaşık 4 metre yükseklikte kaldı. Kış mevsimine girildiği halde yeterince yağışl olmaması ve suların çekilmeye devam etmesi, bölgede tarımla geçinen vatandaşları endişelendiriyor.

Geçen sene de suların çekildiğini ama bu kadar fazla çekilmediğini belirten Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Atatürk Barajında suların ne denli fazla çekildiğini üzüntüyle görmüş oluyoruz. 30 yıl önce sular altında kalan köprü, şimdi tamamen gün yüzüne çıkmış, bu çok üzücü bir tablo. Her ne kadar 30 yıl aradan sonra tarihi köprüyü görme imkânımız olduysa da, çok üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Atatürk Barajında bulunan suyu daha fazla tasarruflu kullanmalıyız, çünkü suyumuz sonsuz değil değerini bilmemiz lazım” dedi