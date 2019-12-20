Süleymaniye ‘şoklama' sistemi ile temizleniyor

Haliliye Belediyesi, ilçe merkezinde yer alan tüm mahalleler için programladığı ‘şoklama' uygulamasıyla mahallelerde özel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ilçe merkezinde bulunan 32 mahalle için geliştirdiği ‘şoklama' programı uygulamasına devam ediyor. Bu kapsamda özel şoklama ekibi, sabahın erken saatleri itibari ile Süleymaniye Mahallesindeki tüm sokaklarda çöp toplama, apartman bahçeleri temizliği, boş arsa temizliği ve süpürme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Süleymaniye Mahalle Muhtarı Salih Dağ, “Haliliye Belediyemiz sabahın erken saatlerinden itibaren bizim mahallede temizlik yapıyor. Çok şükür şuan bir eksikliğimiz yok. Hizmetlerinden dolayı belediyemize ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Ekipler, şoklama uygulamasının belirlenen program dahilinde ilçe merkezindeki mahallelerde çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.