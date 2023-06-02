Süleymanşah Gençlik Merkezi donatılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçe gençliğine sözünü verdiği ve yapımı tamamlanan Süleymanşah Gençlik Merkezinde açılış için gün sayılırken, tefrişat çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Yaklaşık bin gencin aynı anda faydalanabileceği büyüklükte inşa edilen Süleymanşah Gençlik Merkezinde, spor salonu, kütüphane, bilişim atölyeleri, sosyal donatılar, eğitim sınıfları, akıllı tahtalar, bilgisayar, yazılım, kodlama ve teknoloji sınıfları, sanal gerçeklik atölyeleri, mesleki kurslara yönelik ekipmanlar ile atölyeler yer alıyor. Toplam 2 bin metrekare kapalı alana sahip olan Süleymanşah Gençlik Merkezinde, ilçede yaşayan gençlerin dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip edebileceği, bizzat kendilerinin bu teknolojileri kullanacağı nitelikte yatırımlar yaptıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gençlere yönelik uygulamalara devam edeceklerini söyledi.

Onikiler ve Yenice Mahallelerinde kurulan sınav hazırlık merkezlerine ilaveten Süleymanşah Gençlik Merkezindeki imkanlar da eklenince, üniversite sınavlarına hazırlanan gençler büyük bir fırsat daha yakalamış olacak. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilçelerinden olan Eyyübiye'de, belediye bütçesinin yüzde 60'a yakını gençlik yatırımlarına ayrılıyor.