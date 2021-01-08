Sultan 4. Murad'ın Şanlıurfa ziyareti belgesel oldu

Şanlıurfa'nın merkez Karakörü Belediyesi, Bağdat seferi öncesi Şanlıurfa'ya uğrayan Osmanlı Padişahı Sultan 4. Murad'ın belgeselini çekti. Sultan 4. Murad adına yapılan kültür merkezinin açılışında görücüye çıkan belgesel büyük beğeni topladı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü Belediyesi, inşa edilen kültür merkezine Osmanlı padişahlarından Sultan 4. Murad'ın adını verdi. Kültür merkezinin açılışı öncesi yaklaşık bir ay süren çekimlerle Sultan 4. Murad'ın Şanlıurfa'ya ziyareti belgesel haline getirildi. Belgeselde sultanın Karaköprü'nün alimlerinden Şazeli Ali Dede'yi ziyareti ve ilçede nar suyu içtikten sonra Bağdat seferinden zaferle dönüşü konu ediliyor.

Seyrantepe Mahallesi'ndeki açılışa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri ve Gülender Açanal, Karaköprü Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ve Sultan 4. Murad rolünü oynayan dizi oyuncusu Mithat Arı ile tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen de katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal ile Mehmet Ali Cevheri, kültür merkezinin ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Karaköprü Belediye Başkanı Baydilli de gençler için yeni projelere imza atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dizi oyuncusu Mithat Arı, keyifli bir belgeselde olduğunu ve projede rol aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Belgeselde Şazeli Ali Dede'yi oynayan Hüseyin Şen de bu tür projelerde yer almaya devam edeceklerini belirtti.

Bin 180 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 3 bin 500 metrekare alan üzerine yapılan kültür merkezi ve okuma evinde gençler ve kadınlara yönelik birçok kurs ve çalışma yapılabilecek. Kültür merkezinin çevresinde ise oyun parkı ve dinlenme alanı bulunuyor.