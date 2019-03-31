Süper Lig'e son iki adım

Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol takımını 91-53'lük skorla mağlup ederek süper ligin kapısını araladı.

Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol takımı bugün sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol takımını ağırladı. Ceylanpınar Kapalı spor salonunda oynanan maç çekişmeli geçti. Üst üste attığı basketlerle üstünlüğü elden bırakmayan Ceylanpınar ekibi 91-53'lük skorla maçtan galip ayrıldı. Takım antrenörü Metin İdoğ maç sonrası yaptığı açıklamada süper lige giden yolda büyük bir yol kat ettiklerini söyledi. Lig'de son iki maçın kaldığını belirten İdoğ, "Zafer kutlamamızı yapmak için son iki maçımız kaldı. Bugünkü maçı alarak süper lige çıkmayı büyük oranda garantilemiş olduk. Önümüzdeki iki maçı da alarak inşallah Ceylanpınar'ı süper ligde temsil edeceğiz. Bu gururu yaşatan takım arkadaşlarıma ve bizden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Ceylanpınar halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.