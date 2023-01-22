Şüphe üzerine yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.K.'nın üzerini aradı. Yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K., ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanımı ve satışı ile mücadelenin sürdüğü bildirildi.