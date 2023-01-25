Şüpheli araçta 9 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da şüphe üzerine durdurularak arama yapılan araçta 9 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolunda şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 9 kilo 900 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.