İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli araçta 9 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da şüphe üzerine durdurularak arama yapılan araçta 9 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da şüphe üzerine durdurularak arama yapılan araçta 9 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolunda şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 9 kilo 900 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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