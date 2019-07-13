Suriye sınırına askeri iş makinesi sevkiyatı devam ediyor

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine askeri iş makinesi sevkiyatı devam ediyor.
Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri iş makinesi sevkiyatı devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin farklı askeri birliklerinden geldiği tahmin edilen 2 adet askeri ağır iş makinesi gündüz saatlerinde Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesine geldi. Güvenlik önlemleri altındaki askeri iş makineleri sınır birliklerine doğru hareket etti.