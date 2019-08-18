İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve askeri birlikler sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve askeri birlikler sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, kirpi ismiyle adlandırılan zırhlı araç ve içinde askeri personel olan otobüslerden oluşan 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı personel taşıyıcıları ile askeri personel taşıyan otobüsler Ceylanpınar 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı.


Personelin Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.