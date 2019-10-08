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Suriye sınırına askeri sevkiyat

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy sevkiyatı yapıldı.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy sevkiyatı yapıldı. Askeri konvoy korna ve siren sesleri arasında ilçeye giriş yaptı.


PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Askeri konvoy korna ve siren sesleri arasında ilçeye giriş yaparken, vatandaşlar da askerlere el salladı. Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy, Suriye sınırındaki birliklere gitti.

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