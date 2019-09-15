Suriye sınırına beton blok sevkiyatı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırına yakın olan bölgelerine beton blok sevkiyatı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesine giriş yapan üzerilerinde beton bloklar bulunan 2 tır, Suriye sınırına sevk edildi. Mobil vinç yardımıyla tırlardan indirilen beton blokların nereye indirildiği bilinmezken, beton blok sevkiyatının devam edeceği ve askeri amaçlı olarak kullanılacağı öğrenildi.