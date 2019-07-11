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Suriye sınırına iş makinesi sevkıyatı

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine askeri iş makinesi sevkıyatı yapıldı.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri iş makinesi sevkıyatı yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin farklı askeri birliklerinden geldiği tahmin edilen 20 kadar ağır iş makinesinden oluşan askeri konvoy, gece geç saatlerde Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesine geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altındaki askeri konvoy sınır birliklerine doğru hareket etti.

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