İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 10 araçlık komando sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 10 araçlık komando sevkiyatı yapıldı.


Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar Şanlıurfa'ya ulaştı. Şanlıurfa'da gerekli ikmalleri yapılan 10 araçlık konvoy daha sonra Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırına doğru yola çıktı. Konvoydaki askeri araçların ve komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye olarak yerleştirileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.