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Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar’a zırhlı personel taşıyıcı olan kirpi ve askeri birlikler sevk edildi.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar'a zırhlı personel taşıyıcı olan kirpi ve askeri birlikler sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, kirpi diye tabir edilen zırhlı personel taşıyıcılar ile içinde askeri personel olan otobüslerden oluşan 12 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri personel taşıyan otobüseler Ceylanpınar 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği ifade öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.

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