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Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, Şanlıurfa üzerinden Mardin’e geçti.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, Şanlıurfa üzerinden Mardin'e geçti.


Çeşitli birliklerden gönderilen tank ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Burada personellerin ihtiyaçları karşılanarak tırların yakıt ikmalleri yapıldıktan sonra konvoy Mardin güzergahına doğru ilerledi.


Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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