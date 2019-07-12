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Suriye sınırına yığınak devam ediyor

Fırat’ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Suriye sınırına askeri yığınak devam ediyor.

Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Suriye sınırına askeri yığınak devam ediyor. Bölgeye bugün askeri kamyonlarla mühimmat sevkıyatı yapıldı.


Türkiye, tarihinin en büyük askeri yığınağını PKK/PYD terör örgütünün kontrol altında tuttuğu Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan terör operasyonu için Suriye sınırına yapıyor. Yaklaşık bir haftadır devam eden zırhlı araç sevkıyatı ile bölgeye mühimmat nakli de gerçekleştiriliyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın yönetildiği Hatay ve Kilis'ten yola çıkan araçlar, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya ulaştı. Otobandan ilerleyen lojistik malzeme ve mühimmat yüklü yaklaşık 20 askeri araç sınır hattına gitti.

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