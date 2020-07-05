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Suriye sınırında 17 adet uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından sınır hattında düzenlenen operasyonda Suriye’den getirildiği belirlenen 17 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından sınır hattında düzenlenen operasyonda Suriye'den getirildiği belirlenen 17 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Suriye'nin Telabyad kentinden Türkiye'ye silah getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Akçakale sınır hattında düzenlenen operasyonda 17 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 17 adet şarjör ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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