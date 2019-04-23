Suriye sınırında 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Suriye’nin Rasulayn şehrine sıfır noktada bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde coşkuyla kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Suriye'nin Rasulayn şehrine sıfır noktada bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde coşkuyla kutlandı.
Ceylanpınar İlköğretim Okulunda düzenlenen 23 Nisan etkinliğine, ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. 23 Nisan kutlaması 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Aziz Kurt gerçekleştirdi. Minik öğrencilerin sergilediği çeşitli gösteriler büyük ilgi gördü. Çocukların gerçekleştirdiği yarışmaların ardından kutlamalar sona erdi. Öğrenci velileri kutlamaya yoğun ilgi gösterdi.