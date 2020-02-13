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Suriye sınırında 7 yıl sonra kar sevinci

Suriye’nin Resulayn kentine komşu olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 7 yıl aradan sonra yağan kar sevinçle karşılandı.

Suriye'nin Resulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 7 yıl aradan sonra yağan kar sevinçle karşılandı. İlçe halkı kartopu oynamak için soluğu parklarda aldı.


Ceylanpınar'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Öğrenciler okulların tatil edilmesini fırsat bilerek gece geç saatlerden itibaren kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Şanlıurfa Valiliği, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını aktardı. Kar, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Sabah iş yerlerini açan ilçe esnafı iş yeri önünde biriken karları temizledi. Kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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