Suriye sınırında ABD ile ortak devriye

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkiye ve ABD'ye ait helikopterler sınırda devriye uçuşu gerçekleştirdi. ABD'ye ait 2 helikopter Suriye tarafından gelerek Akçakale ilçesi üzerinde uçtu. Türkiye'ye ait 2 helikopter de Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığından havalanarak ABD helikopterlerine katıldı. Helikopterler, Suriye'nin Telabyad kenti üzerinden uçarak sınır hattında ilerledi.