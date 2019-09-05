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Suriye sınırında ABD ile ortak devriye

Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında Türk ve ABD helikopterleri sınırda devriye uçuşu gerçekleştirdi.


Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkiye ve ABD'ye ait helikopterler sınırda devriye uçuşu gerçekleştirdi. ABD'ye ait 2 helikopter Suriye tarafından gelerek Akçakale ilçesi üzerinde uçtu. Türkiye'ye ait 2 helikopter de Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığından havalanarak ABD helikopterlerine katıldı. Helikopterler, Suriye'nin Telabyad kenti üzerinden uçarak sınır hattında ilerledi.

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