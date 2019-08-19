İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye sınırında askeri hareketlilik

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde zırhlı askeri araç hareketliliği yaşandı.

Sınır hattında ilerleyen zırhlılar, şehir merkezine giriş yaptı.


Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı. Suruç ilçesi istikametinden sınır hattı boyunca ilerleyen personel taşıyıcı kirpiler, Akçakale ilçesine giriş yaptı. İlçede sınır hattına yakın ilerleyen zırhlılar, daha sonra 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına gitti.


Öte yandan Akçakale ilçesinde ABD'li 6 kişilik askeri heyet ile Türk yetkililer arasında Müşterek Harekat Merkezi kurma çalışmaları da devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.