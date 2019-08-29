Suriye sınırında devriye uçuşları yeniden başladı

Türkiye ile ABD'nin Fırat'ın doğusunda kurmak istediği 'Güvenli Bölge' için helikopterlerle devriye uçuşları yeniden başladı.

ABD ile Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Fırat'ın doğusunun terörden temizlenerek 'Güvenli Bölge' haline getirilmesi çalışmaları devam ediyor. 'Güvenli Bölge' çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephan Twitty ve beraberindeki heyet de ilçeye gelerek sınır hattında incelemelerde bulunmuş, ardından 24 Ağustos'ta ABD ve Türk helikopterleri ortaklaşa olarak sınırda devriye faaliyetlerine başlamıştı.

4 gün ara verilen uçuşların ardından bugün Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'den havalanan helikopterler, sınır hattında yeniden devriye uçuşu yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığından kalkış yapan helikopterlerin, devriye uçuşlarını sürdürdüğü belirtildi.