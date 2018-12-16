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Suriye sınırında kanal çalışması

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınır hattında kanal çalışması yürütülüyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır hattında kanal çalışması yürütülüyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından hareketliliğin yaşandığı Suriye sınırında iş makineleri ile kanal çalışması yürütülüyor. Havanın açık olmasını fırsat bilen Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanları, mevcut kanalları temizleyerek, ana hat ile bağlantısını yapıyor. Operasyona sayılı zamanın kaldığı bölgedeki kanal çalışmaları da son sürat devam ediyor.

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