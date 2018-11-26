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Suriye sınırında sıcak hava vatandaşları sokağa döktü

Suriye’nin Rasulayn kentinin sınır komşusu olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sıcak havanın etkili olmasıyla vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Suriye'nin Rasulayn kentinin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sıcak havanın etkili olmasıyla vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.


Ceylanpınar ilçesinde açık hava ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu parklarda aldı. Kasım ayında ilçede 20 dereceye ulaşan sıcaklık, çocukların yanı sıra yetişkinleri de dışarı çıkarttı. Çay bahçelerine akın eden vatandaşlar, güneşin ve sıcağın keyfini çıkardı.


Parklarda çalışan görevliler ise ağaçlardan dökülen yaprakları temizleyerek, sonbaharın izlerini siliyor.

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