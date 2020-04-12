İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye sınırında sokağa çıkma yasağı

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kalırken, Suriye’ye girişlerin yasaklandığı gümrük kapısının önünde ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kalırken, Suriye'ye girişlerin yasaklandığı gümrük kapısının önünde ise uzun araç kuyrukları oluştu.


Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kalırken, Akçakale Gümrük Kapısı'nda da sessizlik hakim. Görevliler dışında kapıdan giriş ve çıkış yapılmıyor. Gümrük kapısında Suriye'ye girişlerin kapatılması nedeniyle kamyonlar uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe merkezinde ise polis ekipleri sürekli devriye atarak vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.