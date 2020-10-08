İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye sınırında tescilsiz ve çalıntı motosikletler ele geçirildi

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu tescilsiz ve çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda motosiklet ele geçirildi.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu tescilsiz ve çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda motosiklet ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ve jandarma tarafından tescilsiz ve çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesine yönelik çalışma yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, çalıntı ve tescilsiz onlarca motosiklet ele geçirildi. El konulan motosikletler çekiciler yardımıyla yediemin otoparkına götürülürken motosikleti kullanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.