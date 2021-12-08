İhlas Haber Ajansı

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Suriye sınırında toz bulutu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.


Suriye sınırına yer alan Ceylanpınar ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü sarı renge büründü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, astım hastalarının ve yaşlıların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

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