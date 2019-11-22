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Suriye sınırındaki vatandaşlardan Mehmetçiğe odun desteği

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de duyarlı vatandaşlar, topladıkları 4 ton odunu "Mehmetçik üşümesin" diyerek askeri noktaya ulaştırdı.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de duyarlı vatandaşlar, topladıkları 4 ton odunu "Mehmetçik üşümesin" diyerek askeri noktaya ulaştırdı.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere bölge halkının desteği sürüyor. Suriye'nin Tel Abyad bölgesine komşu olan Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar, imece usulü 4 ton odun topladı. Bölge insanı topladıkları odunu Barış Pınarı Harekatı'nda ve sınır hattında görev yapan Mehmetçiğin üşümemesi için ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Tatlıca Mahallesi'nde bulunan askeri noktaya ulaştırdı. Operasyonda görev yapan askerler ve komutanlar Akçakale halkına bu ince davranıştan dolayı teşekkür etti.

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